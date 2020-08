Sanchez è il secondo colpo dell’Inter per la stagione 2020/2021

Alexis Sanchez è ad un passo dal diventare un “nuovo” giocatore dell’Inter. Il cileno ha trovato l’accordo per liberarsi dal Manchester United, con cui era ancora sotto contratto, e in serata dovrebbe apporre la firma su un triennale con i nerazzurri, che hanno deciso di riscattarlo dopo l’eccellente finale di stagione dell’ex Arsenal, Barcellona e Udinese. Per i nerazzurri, sottolinea Sky, si tratta del secondo colpo in ottica 2020/21, dopo quello definito per Hakimi. Fonte: TuttoMercatoWeb.com