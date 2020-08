UFFICIALE – Dalheberg e Bardin alla Florentia San Gimignano

Arriva dalla Svezia l’ultimo colpo di mercato del DS neroverde, Domenico Strati per la Florentia San Gimignano: Jonna Dahlberg, classe 2000, centrocampista offensiva, seguirà le orme di Sara Nilsson, arrivata a gennaio direttamente dalla Damallsvenskan.

Jonna nell’ultima stagione ha militato prima nel Kif Orebro Fc, squadra storica del campionato svedese, mettendo a segno 1 rete in 18 apparizioni (14 partendo da titolare). Poi ha chiuso in Israele, vincendo il campionato con il Ramat-Hasharon, aiutando la causa con 7 goal e 9 assist in 13 partite. In carriera vanta convocazioni con la Nazionale U19 svedese, con la cui maglia è scesa in campo per 5 partite ufficiali.

A San Gimignano sarà la sua prima esperienza in Italia, dopo una parentesi nel campionato israeliano: “Ho scelto San Gimignano per crescere come giocatrice. Penso che in Italia il calcio sia divertente, ci sia molta competizione e questo mi può aiutare a migliorare. Credo che Sangi sia una grande squadra, non solo tecnicamente, anche per la chimica che si è creata all’interno del gruppo! Il mio obiettivo è di aiutare la squadra a fare meglio della scorsa stagione.”

Giocatrice molto tecnica e veloce, andrà a integrarsi al centrocampo neroverde garantendo ulteriore qualità nel gioco in mediana e nel rifornimento di palloni per le attaccanti. “Mi piace molto giocare con il pallone in verticale, prediligo l’uno contro uno e spero di segnare qui in Italia per aiutare la mia squadra!”

Wilkommen Jonna!

Classe 2000, centrocampista, arriva dall’Hellas Verona dove ha giocato le ultime tre stagioni in Serie A da titolare. Giocatrice di classe, dotata di un gran lancio, Bianca è un elemento fisso anche nelle varie Nazionali azzurre giovanili.

Bianca Bardin viene da una famiglia di super sportivi: tra il nonno, portiere e preparatore con una carriera lunghissima, e la mamma campionessa di pattinaggio su rotelle, ha scelto di seguire la passione per il pallone “credo di aver provato tutti gli sport possibili immaginabili. In quinta elementare ho provato per la prima volta a giocare a calcio a 5 con La Giovanile, nella palestra di fianco a casa. Da lì non ho più smesso: sono subito passata al calcio a 11 prima nello Schio Femminile, poi con i maschi nella PGS Concordia Schio, a Vicenza e infine a Verona. La mia dedizione a questo sport è cresciuta di pari passo con me e questo credo mi abbia permesso di godermi ogni step con cosapevolezze diverse e con serenità.”

Arriva a San Gimignano entusiasta e con tanta voglia di crescere e dimostrare il proprio valore anche lontano da casa: “Le prime sensazioni sono state sorprendentemente positive, mi sono sentita accolta e a mio agio fin da subito. Essendo il primo anno fuori Verona temevo di potermi sentire spaesata, invece ho trovato subito un gruppo aperto e intraprendente (compagne e staff nel suo collettivo più ampio!). La voglia di cominciare questo campionato è davvero tanta e, essendomi trovata in queste circostanze ottimali, sono anche molto ambiziosa, sia dal punto di vista di squadra sia individuale. So di poter contare sulla mia capacità di sacrificio, sulla voglia di imparare e sulla determinazione con cui perseguo un obiettivo una volta che me lo sono imposto. E quello di quest’anno è davvero, davvero ambizioso.”

Con l’innesto ufficiale di Bardin, la squadra neroverde è pressochè al completo e la nuova centrocampista della Florentia San Gimignano è pronta a partire per la nuova stagione “penso che l’obiettivo sia quello di maturare un nostro gioco e affrontare a viso aperto ogni singola partita con intelligenza e capacità di interpretazione. I miei obiettivi personali sono in linea con questo: maturare una mia identità per poter mettere a disposizione quello che serve e quando serve.”

Fonte: florentiasangimignano.it