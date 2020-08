La Lega di Serie B ha deciso di riprogrammare le date delle gare dei playout vista la discussione sul ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti che sarà esaminato, come ha comunicato il Collegio di garanzia del Coni, il 6 agosto. Per questo è stata disposta la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà quindi venerdì 7 agosto alle 21, ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Il ritorno, come già previsto, si gioca alle ore 21 di venerdì 14.