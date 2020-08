SERIE A, punteggi finali: Genoa-Verona 3-0; Lecce-Parma 3-4; Sassuolo-Udinese 0-1; Bologna-Torino 1-1

GENOA-VERONA 3-0 primo tempo. 2′, Dimarco, pericoloso esterno sinistro. Che finisce largo. 13′, gol del Genoa. Lerager crossa per un impetuoso stacco di testa di Sanabria. 1-0. 25′, gol del raddoppio del Genoa. Pandev trova ancora Sanabria. Che infila ancora in rete. Doppietta. 2-0. 40′, tira Rrahmani. Deviazione. Il pallone giunge a Pessina, sotto porta. Perin salva. 44′, terzo gol del Genoa. Calcio d’angolo di Jagiello. Romero salta più in alto di tutti. E palla in rete. 3-0. Primo tempo 3-0. Nel secondo tempo, poche altre le emozioni. Il Verona ha un costante predominio territoriale. Ma sterile. Le conclusioni più pericolose, nel finale. 48′, destro al volo di Faraoni. Perin respinge. 50′, Pazzini, solo in area. Conclude di testa, ma non inquadra la porta. Termina la gara. 3-0. Il Genoa resta in serie A per il quattordicesimo campionato consecutivo.

LECCE-PARMA 2-2 primo tempo. 2′, Caprari converge e calcia dal limite dell’area. Gabriel blocca. 5′, cross basso di Darmian per Kulusevski, che calcia di prima. Pallone alto sopra la traversa. 8′, Barak, diagonale di sinistro. Sepe blocca. 12′, gol del Parma. Hernani, diagonale di sinistro, da posizione laterale. Palo. Lucioni viene colpito dal pallone. Autorete. 0-1. 15′, Caprari, triangola con Kulusesvski. A tu per tu con Gabriel. Fuori. 25′, gol del raddoppio del Parma. Contropiede di Hernani. Che crossa all’indietro per Caprari. Tiro di prima, vincente. 0-2. 36′, Lapadula per Mancosu. La deviazione a porta vuota non riesce. 41′, gol del Lecce. Mancosu guadagna il fondo. E trova Barak, sul secondo palo. Che di testa, segna. 1-2. 43′, Lapadula, ancora per Mancosu. Che, però, calcia debolmente. Salva Sepe. 46′, gol del pareggio del Lecce. Da calcio d’angolo, colpo di testa di Meccariello. Palla in rete. 2-2. 47′, sponda di Lapadula per Falco. Il suo diagonale esce fuori di un niente. Primo tempo 2-2. Secondo tempo. 8′, gol del nuovo vantaggio del Parma. Diagonale di Barillà. Cornelius devia in rete. 2-3. 10′ Barak, al limite dell’area, calcia di sinistro. Di poco a lato. 11′, Mancosu, di sinistro, sfiora il palo. 12′, Caprari conclude sotto porta. Grande intervento di Gabriel, in angolo. 22′, quarto gol del Parma. Barillà crossa sotto porta per Inglese. Che “gratta” la traiettoria in porta. 2-4. 23′, terzo gol del Lecce. Palo di Shakhov. Sulla ribattuta, irrompe di testa di Lapadula, con successo. 3-4. 34′, Siligardi, dal limite dell’area. Parata di Gabriel, che respinge. 35′, Saponara dai venti metri. Sepe blocca. 39′, Contropiede con Gervinho. Per Caprari. In area a Siligardi. Di prima, il sinistro. Alto. Termina la gara. 3-4. Il Lecce retrocede in Serie B.

BOLOGNA-TORINO 1-0 primo tempo. 2′, Izzo crossa per Zaza. Colpo di testa. Para Skorupski. 5′, Soriano serve Svanberg. Destro dal limite. Alto di poco. 12′, Verdi, direttamente sulla punizione. Skorupski para. 15′, Barrow da punizione sul centrosinistra. Rosati devia in angolo. 18′, gol del Bologna. Soriano per Svanberg. Piatto destro vincente. 1-0. 24′, Juwara per Barrow. In area, destro al volo. A lato. 34′, Verdi, salta un uomo e calcia. Skorupski para. 44′, Berenguer crossa basso in mezzo. Mbaye anticipa Zaza. 46′ Barrow ancora su punizione. Rosati ancora reattivo, respinge. Primo tempo 1-0. Secondo tempo. 4′ Soriano per Juwara, in area. Destro in scivolata, blocca Rosati. 10′, Sansone, destro dal limite. Devia in angolo, Bremer. 21′ gol del pareggio del Torino. Gran giocata di Simone Zaza. Che, su un gran lancio di Verdi colpisce, al volo con il destro. Conclusione a incrociare. Skorupski battuto. 1-1. 36′, destro dal limite di Berenguer. Il pallone non scende quanto servirebbe. 39′, ancora Berenguer. converge verso il centro. Cerca sul secondo palo Zaza. Anticipato. 48′, Celesia crossa per Belotti. Piatto destro. Presa di Skorupski. Termina la gara. 1-1. Bologna a 47, al nono posto. Il Torino termina a quota 40.

SASSUOLO-UDINESE 0-0 primo tempo. 9′, Berardi per Djuricic. Che filtra per Toljan. Rasoterra mancino. Musso para. 12′, calcio piazzato di De Paul. Samir, solo, colpisce di testa. Ma fuori dalla porta. 13′, filtrante di Traorè per Caputo. Mancino da posizione decentrata. Musso respinge. Sulla ribattuta Toljan, di sinistro. Murato. 14′, Lasagna. Tiro mancino, di poco a lato. 17′, De Paul da Okaka. Destro diagonale. Ancora murato. 25′, De Paul per Stryger Larsen. Destro da posizione decentrata. La conclusione scheggia la traversa, verso l’alto. 32′, filtrante rasoterra di De Paul per Okaka. Tackle salvifico di Peluso. 40′, Traorè: destro potente. Musso devia. 45′, Stryger Larsen serve De Paul. Cross basso rasoterra per Okaka. Che non riesce a concludere. Primo tempo 0-0. Secondo tempo. 2′, sinistro di Berardi. Musso respinge a lato. 8′, gol del vantaggio Udinese. Lasagna entra in area. Serve Okaka, con un preciso cross rasoterra. Appoggio in rete. 0-1. 15′, da calcio piazzato, De Paul mette in mezzo. Troost-Ekong non ci arriva di poco. 23′, Rogerio pesca Be rardi. Questi si coordina. Per una grande conclusione al volo di sinistro. Musso devia sulla traversa. 45′, Fofana per Samir. Cross rasoterra dal fondo. Nestorovski attacca il primo palo. E tocca di prima intenzione. Si oppone Consigli. 47′, Raspadori per Haraslin. Che calcia con il destro. Palla di poco a lato. Termina la gara. 0-1. Il Sassuolo chiude all’ottavo posto, a 51 punti. Udinese al tredicesimo posto, a 45 punti.

Alessandro Cardito