Serie A – Bando triennio 2021/2024: Conferma o ribaltone

BANDO

Nell’immediato, però, c’è anche da capire cosa accadrà con il bando per il triennio 2021-24. Innanzitutto, a settembre, è previsto il rilascio di quello per l’estero. Entro fine mese, però, toccherà ai diritti domestici, anche perché il piano è quello di verificare la risposta che darà il mercato. E, qualora non dovesse essere soddisfacente, allora scatterebbe il ribaltone. Nel senso che la Lega chiuderebbe la porta ai broadcaster, per realizzare in proprio il canale, sfruttando gli 8 mesi di tempo. Fonte: CdS