Il Napoli non arrivava al settimo posto dal 2009/2010: C’era Mazzarri

Il Napoli ha chiuso con la vittoria sulla Lazio il più assurdo campionato che la storia ricordi al settimo posto, là dove lo aveva lasciato Ancelotti a inizio dicembre. Lo ha concluso con l’infortunio muscolare di Insigne, preoccupante perché mancano sei giorni alla super sfida con il Barcellona. È uscito in lacrime, Lorenzo, perché per niente al mondo salterebbe la sfida al Camp Nou. Il Napoli non faceva registrare da undici stagioni un piazzamento simile: alla fine del torneo 2009-2010 (tecnico Mazzarri) la squadra si era classificata sesta. Il campionato è peraltro diventato accessorio per gli azzurri dopo la conquista della Coppa Italia ma questo non basta a giustificare una serie di deludenti prestazioni. Meglio ieri, soprattutto nei primi venti minuti, contro la Lazio. Velocità, giocate di prima, profondità. Ma il cedimento difensivo si è puntualmente registrato. Fonte: Il Mattino