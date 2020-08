Napoli-Osimhen, tutti i retroscena della trattativa

Il Napoli da venerdì ha ufficializzato l’acquisto di Osimhen, l’affare più costoso dell’era De Laurentiis anche se ci sono dei particolari da specificare. Ad esempio il costo dell’operazione: meno di 50 milioni alla punta nigeriana per i prossimi 5 anni ed un riconoscimento al Lille in soldi nel caso di conquista della Champions League. I 20 milioni con l’inserimento di Karnezis e i tre Primavera: Manzi (classe 2000), Liguori (classe ’99) e Palmieri (classe 2000), sono a parte nell’affare, un mix tra esperienza con il portiere greco e i giovani della Primavera, per poterli vedere e valutare in futuro. Insomma una trattativa dettagliata e che scatenerà un effetto domino nelle prossime settimane.

Fonte: Il Mattino