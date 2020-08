Roma: Smalling non giocher l’EL, ma si lavora per la prossima stagione

L’intesa per l’estensione del prestito di Smalling con il Manchester United è sempre stata lontana, ma ora sembra (quasi) impossibile che la Roma e il club inglese possano raggiungere un accordo per far chiudere al difensore la stagione in giallorosso.

Il Manchester United, infatti, ha rifiutato l’estensione del prestito. A meno di colpi di scena nelle prossime 36 ore (limite massimo per la consegna delle liste Uefa) la stagione di Chris Smalling si concluderà anzitempo con il giocatore che non prenderà parte alla fase finale dell’Europa League con la Roma.

Una situazione che comunque non impedirà al club giallorosso di riprovare, più in là, a re-intavolare con il Manchester United una trattativa per riportare in Serie A il difensore inglese, nella prossima stagione. Fonte: gianlucadimarzio.com