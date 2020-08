La moviola – Non brillante l’ultima stagionale di Calavarese

Finisce, non bene, l’ultima (ma sarà così? evitiamo scommesse, Rizzoli starebbe provando a forzare la mano, soprattutto con A e B unite) di Calvarese, che forse per l’emozione dirige ben al di sotto delle sue qualità (che non sono poche): la rissa finale è anche figlia della sua gestione disciplinare: per tutti, perdona più d’una volta Manolas (anche per un braccio largo su Correa), lascia impunito Luiz Felipe con piede teso su Lozano.

RIGORE – Mertens tira, quasi in contemporanea arriva l’entrata imprudente (al di là del momento dell’impatto) di Parolo, Calvarese fischia il rigore, per lui il contatto è punibile. Non ha tutti i torti, il contrasto fra i due c’è, la temporalità degli eventi

REGOLARE – Nessuna ombra sulla rete di Immobile: al momento del passaggio di Marusic, c’è al suo fianco Manolas ma soprattutto Di Lorenzo, che lo tiene in gioco di pochissimo con il piede destro, Di Paolo al VAR (anche per lui potrebbe essere l’ultima) verifica e conferma.

ANNULLATO – Annullata invece una rete a Correa: Calvarese ritiene falloso l’appoggio (in fase di caduta) di Milinkovic sulle spalle (soprattutto la destra) di Mario Rui.

Fonte: CdS