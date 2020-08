La difesa azzurra secondo Il Mattino: il vuoto, a tratti, è al centro

La retroguardia azzurra analizzata da Il Mattino. In difesa è il solo Koulibaly a non essere sufficiente, soprattutto visti i suoi standard di rendimento.

OSPINA 6

Esente da colpe sul gol di Immobile, il colombiano non è chiamato, nella prima frazione, ad altri interventi di rilievo e gestisce bene la prima impostazione, spazzando quando serve. Poi è bravo sul palo di Correa a tenere bene la posizione, legge bene ancora l’uscita sul solito Correa.

DI LORENZO 6,5

Manca qualche chiusura su Marusic, quando il montenegrino prende campo non riesce ad arginarlo. Scende con intensità, ma senza essere incidente, anche perché i suoi inserimenti non vengono valorizzati: chiude quando gli capita anche su Luis Alberto, e la sua prova è assai positiva.

MANOLAS 6,5

Parte bene, con qualche buona uscita dalla linea, senza mai commettere fallo. In occasione del pareggio di Immobile, però, si lascia bruciare dall’attaccante di Torre Annunziata, non tenendone il passo ed è in evidente imbarazzo in più di qualche circostanza. Con le squadre lunghe tiene sempre bene la posizione.

KOULIBALY 5,5

Avvio complesso, con un intervento duro su Marusic e un paio di interventi a vuoto, con il tackle in ritardo su Correa che vale un giallo sacrosanto. Meglio con il passare dei minuti, dove trova maggiore precisione nel contrasto. Nel secondo tempo è puntuale anche negli ordini che dà ai suoi compagni.

MARIO RUI 6

Lazzari gli chiude tutti gli spazi, Inzaghi è consapevole che il portoghese è fonte di gioco e cerca di arginarlo. Operazione parzialmente riuscita, spezzando anche la catena di sinistra. Su assist di Mertens, sfiora il gol al 39’. poi va decisamente meglio col passare dei minuti.