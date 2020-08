Insigne, Napoli in ansia: “Nelle prossime ore una valutazione accurata”

Napoli in ansia per le condizioni di Insigne. La mancanza del capitano sarebbe un vero problema per Gattuso in vista di Barcellona. Massimo Ugolini, da Sky, aggiorna sulle condizioni del Magnifico: “Bisognerà aspettare le prossime ore. Tempo per una valutazione accurata. Tecnicamente anzi clinicamente, si tratta di una infiammazione sulla sinfisi pubica -che è l’articolazione cartilaginea al centro del pube – e di un risentimento dell’adduttore; ovviamente già ci sono state delle iniezioni, si sta monitorando la situazione, ma bisogna aspettare almeno la giornata di domani e gli esami strumentali per saperne di più”