Insigne a tutti i costi, il capitano pronto a valutare l’infiltrazione

Non era certo quello che ci si aspettava. L’infortunio di capitan Insigne ha lasciato tutti con l’amaro in bocca e alquanto dubbiosi per la gara Champions contro il Barcellona. La diagnosi, precisa, dell’infortunio non arriverà prima di domani, perché occorrono ore per stabilire la vera entità del danno all’ adduttore. Nel frattempo, ovviamente, Insigne resterà a riposo. Ottimismo, non ottimismo? Su La Repubblica si legge di una timida speranza. Perchè il danno potrebbe anche risultare in maggior misura osseo piuttosto che muscolare. Quello che è sicuro è che il capitano del Napoli appare pronto a tutto pur di esserci, Insigne, infatti, pur di stringere i denti ed esserci, sarebbe disposto a giocare al Camp Nou anche con un’infiltrazione.