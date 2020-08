Nel finale di partita contro la Lazio, per Gattuso e lo staff tecnico e medico azzurro, sono ore di attesa per il responso sull’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito dal campo per un risentimento muscolare, come scritto sui social del club azzurro. Ora sembra non un problema così serio, ma di una botta all’osso. Tra 48 ore nuovo responso per sapere se ci sarà o meno a Barcellona.

Fonte: twitter ssc napoli