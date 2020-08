Il mister azzurro: “Ho già in mente la formazione per Barcellona”

L’analisi dell’allenatore del Napoli Gattuso è legata alle aspettative europee dell’8 Agosto contro il Barcellona, probabilmente al “Camp Nou”: «La squadra mi è piaciuta, abbiamo giocato meglio il secondo tempo che il primo. Nella testa ho già la formazione per il Barcellona, intanto pensiamo a recuperare i giocatori. Affronteremo una grandissima squadra, vogliamo scrivere una pagina importante per questa città. Per giocare queste partite – ha proseguito Gattuso – serve avere un vissuto ed è in questo aspetto che la squadra può crescere. Novità tattiche? Dopo il lockdown abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo alternato pressione offensiva a gare in cui abbiamo dato più spazio agli altri aspettandoli qualche metro dietro. Credo che a Barcellona bisognerà rischiare qualcosa».

Fabio Tarantino (CdS)