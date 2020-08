Gattuso straccia tatticamente Inzaghi, “Il Mattino” gli dà il giusto riconoscimento

GATTUSO 7

Straccia tatticamente Inzaghi, è capace di ottenere motivazioni dai suoi anche in una partita che non vale nulla. Il suo Napoli è secondo nel girone di ritorno. Il match è un test per Barcellona e lo si capisce anche perché le sostituzioni arrivano ad appena 11 minuti dalla fine. Per lui non è mai un partita di poco conto e lo si capisce quando litiga furiosamente con Inzaghi per difendere i suoi uomini in campo. Fonte: Il Mattino