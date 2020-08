Gattuso nel post: “Ho fatto caciara, meritavo l’espulsione”

Gattuso racconta le sensazioni a caldo dopo l’infortunio di Insigne che terranno banco i prossimi giorni in vista della sfida contro il Barcellona: «Ho parlato coi medici e con il giocatore, vediamo come reagirà nelle prossime ore. Farà una radiografia e speriamo non sia nulla di grave». La gara è stata vivace e ricca di tensioni, soprattutto nel finale: «Meritavo l’espulsione – ammette Gattuso –, ho fatto un po’ di caciara e ho sbagliato, me ne rendo conto. Cosa è successo? C’è stata qualche parola di troppo da parte di tutti. La gara ha fatto incattivire entrambe le squadre. Comunque è stata partita vera perché in Italia da un paio di anni la mentalità è cambiata, non si regala nulla».

Fonte: CdS