Dal Pino: “L’obiettivo è far tornare la serie A il campionato più bello del mondo”

GENERARE VALORE

Che ci sia un fondo socio d’impresa o solo finanziatore, la strada da imboccare, secondo Dal Pino, è quella una media company. «E’ il progetto su cui stiamo lavorando dal mio insediamento. L’obiettivo è far tornare la serie A il campionato più bello del mondo. La buona notizia è che le offerte ricevute hanno confermato come l’interesse nei nostri confronti è sempre più alto. Si tratta di valutare il percorso migliore, che non significa parlare soltanto di soldi, ma di puntare ad sviluppo strategico, fatto anche di governance, networking e culture management, che permetta alla serie A di generare valore. Occorre cogliere un’opportunità che ci siamo creati in queste mesi, scegliendo se farlo con un socio oppure da soli». Fonte: CdS