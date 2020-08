Centrocampo azzurro – Brilla la stella di Fabian, bene Zielinski

Brillano la tecnica pura e la classe di Fabian nel centrocampo azzurro, ma anche Zielinski sembra essere in palla e non dispiace neanche il ritmo imposto da Lobotka. Il Mattino esprime questi giudizi:

FABIAN 6,5

Fugge via alla marcatura di Parolo, approfitta dell’assenza di Milinkovic in copertura e ha il tempo per aprire il compasso e mettere la palla alle spalle di Strakosha per l’1-0 in avvio di match. Oscilla bene box to box, presentandosi spesso in modo pericoloso negli ultimi 20 metri della Lazio. Paga il caldo più di tutti.

LOBOTKA 6

Primi minuti avari di qualità, la pioggia gli fa sbocciare i piedi educati, nascondendosi al primo schermo di Correa e dando ritmo alla manovra azzurra. Gattuso lo telecomanda, migliora nella fase difensiva, chiudendo bene anche su Milinkovic. Cresce, stavolta, nel secondo tempo.

ZIELINSKI 6

Uno dei più in palla nella prima frazione. È il più avanzato dei centrocampisti, il suo baricentro gli consente di svariare sulla trequarti partendo da sinistra e disegnando diverse occasioni interessanti. Anche nella ripresa, quando la Lazio abbassa il ritmo lui c’è sempre.