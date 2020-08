Il CdS vota l’attacco: Prova positiva dei 3 folletti azzurri

Ecco i voti del Corriere dello Sport all’attacco azzurro. L‘ultima in Serie A di Callejon (con tanto di fascia da capitano) è stata molto positiva. Lo spagnolo ha provato in qualche circostanza, servito da Insigne, a sbucare alle spalle dei centrali come ai tempi d’oro ma senza successo. La sfida Ciro contro Ciro è stata vinta dal laziale (capocannoniere della Serie A con 36 reti eguagliando Higuain e Scarpa d’Oro 2019/2020). Mentre il capitano è uscito per un problema muscolare dopo una delle sue solite ottime prestazioni sulla corsia mancina.

Callejon 6,5

L’ultima in Serie A con il Napoli onorata con la fascia di capitano e con l’omaggio di Gattuso e Insigne quando esce.

Mertens 7

L’assist per smarcare Fabian Ruiz, guadagna il rigore realizzato da Mertens, serve un cioccolatino per il tris di Politano.

Insigne 6,5

Si vede poco sino all’intervallo. Trasforma il rigore del raddoppio. Quando sale in cattedra, si deve fermare per un probabile stiramento. Addio Barcellona.