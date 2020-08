Bilancio di fine anno, Gattuso: “Senza pubblico manca l’adrenalina”

La fine del campionato è l’occasione per guardarsi indietro tra miglioramenti, tanti, ma anche su qualcosa che poteva essere e non è stato da parte di Gattuso: «Non è stato facile giocare dopo il lockdown con un obiettivo già raggiunto. E’ stato un altro sport, è mancata adrenalina. Non c’è calcio senza atmosfera. Potevamo fare meglio qualche gara, ma i ragazzi mi hanno sempre seguito. Nel complesso, da quando sono arrivato, abbiamo fatto numeri importanti, chiudendo a 38 punti il girone di ritorno».

Secondo gol col Napoli per Matteo Politano, freddo davanti a Strakosha nel finale dopo un gioiello di Mertens, un regalo da scartare: «Il modo migliore per chiudere il nostro campionato, con una vittoria importante. L’unica tristezza – le sue parole sui social – è chiudere in questo bellissimo stadio senza il calore del nostro pubblico, ma ora pensiamo alla Champions League».

Fonte: Corriere dello Sport