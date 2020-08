Umberto Chiariello: “Non credo sarà una gara indicativa quella con la Lazio”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello, con l’EditoNapoli: “I l Napoli affronta Ciro Immobile e la sua Lazio e intende chiudere bene. Alla Lazio interessano, più che i punti, i gol di Immobile. Gli scommettitori sono tutti sul risultato esatto di 3-2. Una previsione che accontenterebbe le due parti. C’è il sospetto che Higuain con gli ex compagni si sia lasciato male. E che vogliano fargli un dispetto. Ma la scia il tempo che trova. Che Napoli vedremo? Se imbottito di riserve, se farà le prove generali per la sfida contro il Barcellona oppure una squadra in maschera. Per capire la vera disposizione tattica che Gattuso userà a Barcellona. Non credo sarà una gara indicativa quella con la Lazio. Non vedo l’ora finisca il campionato e ci si avvii sulla strada per Barcellona“.

Fonte: Radio Punto Nuovo