Questa sera allo stadio San Paolo si giocherà Napoli-Lazio, partita che non ha molto significato per quasi tutti i 22 in campo, ad eccezione di Ciro Immobile. Il bomber dei biancocelesti nativo di Torre Annunziata, è a due gol dal superare i gol di Higuain, ma in vista del San Paolo ha già avuto una buona notizia. Maurizio Sarri non convocherà per Juventus-Roma Cristiano Ronaldo ed è il vincitore della classifica dei bomber e della Scarpa d’Oro.

Fonte: lalaziosiamonoi.it