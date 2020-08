Serie A/ Brescia-Sampdoria 1-1: Con un bel pareggio il Brescia saluta la A!

Dopo un primo tempo equilibrato, il risultato nel secondo tempo rispecchia ciò che si vede. Al 48esimo viene fischiato un rigore per il Brescia, per un intervento di Falcone in ritardo su Ayè; dal dischetto Torregrossa non sbaglia. Al 55esimo occasionissima per la Samp, infatti sugli sviluppi di calcio d’angolo Colley in area calcia a botta sicura, trovando una grande risposta di Andrenacci. Al 58esimo viene sostituito Gastaldello, che dopo questa partita lascerà il calcio; al suo posto Semprini. Al 70esimo viene annullato un goal a Torregrossa per fuorigioco. Al 73esimo occasione per Quagliarella che con il sinistro spara addosso ad Andrenacci che blocca. Al 76esimo Brescia vicino al vantaggio con il colpo di testa di Zmrhal che termina sul palo. Al 78esimo incredibilmente Donnarumma che era da poco entrato, viene sostituito da Mattia Viviani. Al 92esimo viene espulso Askildsen per somma di ammonizioni. Al 94esimo viene annullato un goal a Quagliarella in fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero termina il match

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello ( 58′ Semprini ), Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek ( 58′ Ndoj ); Torregrossa, Ayè [78′ Viviani ( 68′ Donnarumma ) ]. Allenatore: Diego Lopez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Tonelli ( 18′ Colley ), Augello; Leris ( 68′ Linetty ) , Bertolacci ( 72′ Askildsen ), Vieira ( 72′ Thorsby ); Maroni ( 68′ Jankto ), Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Ammonizioni: 36′ Vieira (S), 48′ Falcone (S), 80′ Askildsen (S)

Espulsioni: 92′ Askildsen (S)

Marcatori: 40′ Leris (S), 48′ rig. Torregrossa (B)