Serie A/ Brescia-Sampdoria 0-1 (1T): Un goal fortunoso sblocca il match

Questa sera alle 18 va in scena il match tra Brescia e Sampdoria, valido per l’ultima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 26esimo, viene fischiato un rigore per la Sampdoria, fischiato per un fallo di mano di Gastadello. Quagliarella dal dischetto calcia largo. Al 33esimo, Brescia pericoloso con Zmrhal che dal limite dell’area colpisce il palo; sul ribaltamento di fronte Gabbiadini calcia con il sinistro di poco a lato. Al 40esimo Sampdoria in vantaggio grazie al goal di Leris che è stato però nettamente e in modo decisivo deviato da Gastaldello. Dopo 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek; Torregrossa, Ayè. Allenatore: Diego Lopez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Tonelli ( 18′ Colley ), Augello; Leris, Bertolacci, Vieira; Maroni, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Ammonizioni: 36′ Vieira (S)

Marcatori: 40′ Leris (S)