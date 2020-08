DeLa: “Juve e Chelsea? Sarri non credo che sia trovato bene come a Napoli”

Dalle pagine de Il Mattino Pino Taormina chiede al presidente DeLaurentiis su Sarri

Il suo scudetto lo ha vinto alla Juventus.

«Lui è nel mio cuore e sono contento per Agnelli. Sarri ha fatto tre anni belli a Napoli, ha stupito l’Europa. Dal punto di vista della gestione della sua professionalità, avrei ragionato in diverso modo. Restando con me avrebbe rischiato meno che altrove: al Chelsea non è rimasto e alla Juve non si sa cosa succederà. Gli dico sempre grazie: ognuno di noi fa degli errori, lui ne ha fatti due o tre, ma è un problema suo. Peccato, fosse rimasto con noi ci avrebbe aiutato a vincere lo scudetto, ma lui non se l’è sentita. Si sarà ha detto: Me ne vado e resto nella storia del Napoli, chi me lo fa fare di rischiare?. È andato altrove, ma non credo che sia trovato bene come a Napoli».