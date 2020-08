Paolo Cappelleri: “Prevista per il 19 o il 26 settembre la ripartenza del campionato”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Paolo Cappelleri, Tuttosport e ANSA: “Frasi sessiste di ADL? Quello che abbiamo raccolto, da ambienti vicini al presidente, si è cercato di minimizzare. Addirittura pare che lui non ricordi dell’accaduto. La Lega ha subito stigmatizzato la frase obiettivamente sessista utilizzata da De Laurentiis. Ieri, fin da quando è arrivato all’assemblea, ha utilizzato toni poco consoni alla situazione. È suo uso esprimersi in maniera piuttosto rude, a volte. Ripartenza del campionato? De Laurentiis ed alcuni altri vogliono ripartire il 26. Perché sono coloro che finiranno più tardi. Gli altri che non hanno impegni, vorrebbero ripartire il 19. È un anno particolare, lamentarsi lascia il tempo che trova. Sulla questione protocolli si attende un segnale dal Governo. E’ chiaro che ciò che è emerso dal CTS è che, probabilmente, non ragiona con le tempistiche del mondo dello sport. Siamo in un Paese che non sa neppure come far ripartire le scuole. Non mi stupirei. Dei diritti TV se ne parlerà più in avanti. E’ una situazione molto complessa“.

Fonte: Radio Punto Nuovo