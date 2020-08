Osimhen sarà a Napoli nei prossimi giorni ed ha già scelto la zona

“Dio è il più grande. Non vedo l’ora di indossare questa maglia così iconica. Il cambiamento è costante, grazie di tutto Lille. Il prossimo capitolo con il Napoli sarà altrettanto emozionante, voglio ringraziare i tifosi per l’affetto e in campo darò tutto me stesso per il bene della squadra. Forza Napoli sempre”. Con questo messaggio Victor Osimhen vuole dire grazie al suo ormai ex club e abbracciare l’azzurro per i prossimi 5 anni. Nei prossimi giorni sarà in città, dove avrebbe scelto la zona di Posillipo come abitazione. In tutto guadagnerà 4 milioni netti ed ha scelto la società di De Laurentiis per un progetto duraturo e al tempo stesso ambizioso.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport