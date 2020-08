Osimhen: “Lassù i miei genotori saranno orgogliosi di me”

Quella di Osimhen, attaccante arrivato in Europa nel 2017 al Wolfsburg, è una storia fatta di talento ma anche di tanti sacrifici. Rimasto orfano fin da bambino, ha aiutato sempre i fratelli nel cercare di racimolare qualcosa da mangiare per la sera vendendo bottiglie d’acqua ai semafori. E il legame con la sua famiglia è rimasto immutato, nonostante gli anni, la lontananza e le esperienze in Europa dove si è affermato come calciatore professionista. È per questo che uno dei messaggi di ieri è stato per i suoi genitori: «Sono sicuro che mia mamma e mio padre saranno orgogliosi di me», ha postato l’attaccante nigeriano appena qualche minuto dopo l’annuncio da parte di De Laurentiis. Perché sotto quella testa mechata e dentro quel fisico d’acciaio, si nasconde un cuore grande e tanto desideroso di affetto. A Napoli avrà pane per i suoi denti. Perché arriva come l’acquisto più caro della storia azzurra, fardello tutt’altro che facile da sopportare per chi lo ha portato prima di lui.Fonte: Il Mattino