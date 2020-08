NA1926, i numeri di una vita, il compleanno di una passione!

1926. Una coppia di numeri, una data, una maglia. Per molti, forse, solo questo. Per Napoli, no. Quei numeri, messi così, in quell’ ordine, indicano il sentimento di un popolo, nascondono e celano la passione sconfinata di una città. Tutti li conoscono, tutti sanno cosa quella combinazione sta a significare. 1926, 1 agosto. La nascita ufficiale di un sogno che tiene tutti stretti ed uniti, un amore che va oltre gli impegni familiare, i km da percorrere, le distanze. Oggi è il compleanno di chi non invecchia, perchè i sentimenti non lo fanno mai. E’ il compleanno di una maglia. Osannata, difesa, amata, protetta. Una maglia che sa di pelle, perchè ti entra nella pelle, si insinua nei tessuti, ti entra dentro e non ne va più via. Una “maglia” che genera dipendenza e malattia. Una malattia dolce, da cui non vuoi guarire. Perchè è bello essere malati di NA1926…Buon compleanno, amata maglia, Auguri, Napoli!

Foto da Radio Marte