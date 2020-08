Mertens in corsa per premio “Renato Cesarini” !

Dries Mertens (Napoli), Felipe Caceido (Lazio) e Patrick Cutrone (Fiorentina) sono in corsa per il premio “Renato Cesarini”, in programma lunedì 3 agosto a Senigallia. Giunto alla 5/a edizione, il premio, intitolato all’ex calciatore della Juventus emblema del gol all’ultimo minuto, come evidenziato dal presidente del premio, Gabrio Filonzi, ad oggi andrebbe a pari merito ai tre attaccanti ma fino all’ultimo secondo dell’ultima partita di campionato il nome del vincitore potrebbe cambiare. Appuntamento alle 18 alla Rotonda di Senigallia con il talk-show ‘Il Milan degli Immortali e il Calcio di oggi’, condotto da Simona Rolandi, Marco Lollobrigida (Rai Sport) e Massimiliano Nebuloni (Sky Sport); moderatori Sandro Sabatini (Mediaset Sport), Guido Vaciago (Tuttosport) e Guido D’Ubaldo (Segretario Nazionale Ordine Giornalisti) durante il quale verrà assegnato un premio speciale alla squadra rossonera anni ’88-90, celebrata dalla Uefa come la più forte di tutti i tempi: saranno premiati Arrigo Sacchi, tecnico di quel Milan, Ariedo Braida e Daniele Massaro. Nel corso della serata, che proseguirà con la cena di gala al Ristorante Seta di Senigallia dove sarà consegnato il Premio Cesarini al calciatore autore del gol più in extremis della Serie A 2019/20, saranno premiati Fabrizio Ravanelli (autore del gol nell’ultima Champions vinta dalla Juve), Morgan De Sanctis (ex calciatore e dirigente della Roma), Massimo Pulcinelli (patron Ascoli Calcio), Claudio Vigorelli (manager sportivo), Alessandro Altobelli, Stefano Barigelli (direttore Gazzetta dello Sport), Piercarlo Presutti (Caporedattore Ansa Sport), Enrico Varriale (vice direttore Rai Sport), Andrea Balzanetti (caporedattore Corriere della Sera), Luca Marchetti (Sky Sport), Guido Montanari (Corriere Adriatico), Daniele Bartocci (miglior giovane giornalista), Stefano Belardinelli (presidente Cus Camerino) e ad altri big del mondo del calcio. Ospite d’onore l’Avv. Michele Briamonte. La serata, a cui parteciperà il rettore Unicam Prof. Claudio Pettinari, sarà anche l’occasione per richiamare l’attenzione sul tema della solidarietà nei confronti delle terre marchigiane colpite dal sisma e alle prese anche con l’emergenza Covid-19. (ANSA).