Maria Argimon Pallas (d.s.p): “Barcellona-Napoli al Camp Nou”

Nei giorni scorsi De Laurentiis aveva chiesto di giocare Barcellona-Napoli in Portogallo, ma il suo appello non sarà accolto. Maria Argimon Pallas del Dipartimento della saluta pubblica, ha spiegato esattamente come stanno le cose. “La partita di Champions si giocherà al Camp Nou, non ci saranno problemi per quanto concerne la pandemia. Stiamo attuando tutte le misure di sicurezza per evitare rischi. Anzi nelle ultime ore i casi stanno diminuendo. Possiamo confermare che il match di Champions dell’8 Agosto si giocherà a Barcellona e il protocollo di 350 persone possa essere adeguato”.

Fonte: Andrea Ramazzotti Corriere dello Sport