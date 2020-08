La Lazio stasera in campo con una nuova maglia fluo?

Dieci undicesimi della formazione vista con il Brescia. L’unico cambio è previsto sulla fascia sinistra: la rifinitura di ieri ha segnato il sorpasso di Marusic, testato sulla corsia mancina e quindi in vantaggio su Jony e Djavan Anderson. Il montenegrino chiuderà il centrocampo formato da Lazzari a destra e dal solito terzetto centrale con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto. In difesa e in attacco, salvo sorprese, si rivedranno gli stessi reparti di mercoledì sera. Immobile e Correa coppia offensiva, Caicedo non ha svolto la rifinitura per l’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra ma rientrerà nella lista dei convocati. Acerbi, nonostante la vigilia saltata, è pronto all’ennesimo sforzo. La Lazio (che tornerà a Formello dopo la partita al San Paolo e poi staccherà la spina fino al 20 agosto), stasera potrebbe giocare con una nuova maglia di colore fluo.