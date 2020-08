Lite furibonda al San Paolo tra Gattuso e la panchina laziale

Nervi tesi al San Paolo. Gattuso e la panchina biancoceleste si sono scaldati parecchio durante la sfida. Al minuto 69 litigio a bordo campo tra Rino e la panchina laziale. Il tecnico biancoceleste protestava veementemente per un fallo subito da un suo giocatore e il tecnico calabrese si è rivolto ai suoi collaboratori in panchina dicendo: “Cosa vuole che lo appendo alla panchina”. Dopo un confronto a muso duro tra Inzaghi e Gattuso il tecnico azzurro ha detto: “Ne parliamo dopo”, e Inzaghi ha risposto: “Dove vuoi e quando vuoi”. Al triplice fischio la lite tra Gattuso e un collaboratore di Inzaghi non è finita con una stretta di mano. Rino si rivolge al membro dello staff tecnico biancoceleste dicendo: “Terrone di me*da a me, adesso me lo vieni a dire in faccia. Stai zitto!”. Il ds laziale Igli tare ha stretto Gattuso per calmarlo e il tecnico calabrese si è diretto verso gli spogliatoi.