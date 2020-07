G. Di Marzio: “Distanza economica sul rinnovo di Gattuso. Le cifre dell’affare Osimhen”

Nel corso della trasmissione “Sky calcio show l’originale”, è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio sulle strategie del club partenopeo in entrata e in uscita. “Le parole di De Laurentiis su Gattuso? Al momento c’è distanza economica sul rinnovo, perciò al momento non è ancora ufficiale. Su Milik c’è l’accordo del polacco alla Juventus, ma non con il Napoli. I bianconeri offrono Bernardeschi + bonus, ma manca il sì dell’ex Fiorentina. Con il buonsenso la quadra si troverà. Le cifre di Osimhen sono 50 milioni e al Lille anche 20 milioni dove comprendono anche Karnezis e tre ragazzi della Primavera: Manzi, Liguori e Palmieri. Infine Koulibaly, solo 70 milioni al massimo e non i 90 che chiede AdL”.

La Redazione