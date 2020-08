(Formazioni) Napoli-Lazio, Manolas recupera in difesa. Correa al fianco di Immobile

Per mister Gattuso ci sono buone notizie dall’infermeria, visto che Manolas e Maksimovic sono entrami recuperati e non è escluso che possano essere convocati per stasera contro la Lazio. Il difensore greco favorito per giocare assieme a Koulibaly. Per il resto un solo dubbio da sciogliere Hysaj o Mario Rui, con il portoghese in leggero vantaggio. Attacco composto da Callejon, Mertens e Insigne. Per i biancocelesti la migliore formazione possibile: Correa avanti rispetto a Caicedo per giocare al fianco di Ciro Immobile.

Fonte: Daniele Rindone Corriere dello Sport