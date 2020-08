DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Lazio, out per problemi intestinali Meret

Arbitro: Calavarese; Ass1: Baccini; Ass2: Vecchi; IV: Dionisi; VAR: Di Paolo; AVAR: De Meo

18,40 – Per mister Gattuso una defezione all’ultimo per la sfida del Napoli contro la Lazio. Si tratta del portiere Alex Meret per un problema intestinale. Al suo posto il classe 2002 Idasiak

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio San Paolo, sempre a porte chiuse, si giocherà l’ultima gara di campionato tra il Napoli e la Lazio. Sarà una sfida che nonostante gli obiettivi già raggiunti, ma comunque con spunti interessanti. Come Immobile alla ricerca dei gol per provare ad eguagliare o superare Higuain, ma al tempo stesso anche per gli azzurri in vista anche per il Barcellona. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco