Cristiano Giuntoli: “Milik? Si deciderà a Settembre. Su Osimhen vi spiego il suo arrivo”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli che analizza le strategie della società di De Laurentiis sul mercato. “Osimhen? E’ stato acquistato perchè è un giovane di grande valore, intenso e soprattutto di prospettiva. E’ un attaccante diverso da quello che abbiamo in rosa, quindi per l’attacco siamo quasi a posto. Su Milik noi abbiamo le nostre idee, ora attendiamo quella del ragazzo, sarà lui a decidere se accettare o meno il progetto. A Settembre faremo le nostre valutazioni. Gattuso? Ha doti tecniche e anche umane per come gestisce il gruppo. Su Lozano io lo terrei anche perchè dopo un inizio difficile, sta lentamente dimostrando tutte le sue doti”.

La Redazione