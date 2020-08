Chiariello: “A Barcellona non conta solo vincere, anche uscirne bene”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Non credo che il Napoli stasera penserà al record di Ciro Immobile. Una partita che nulla aggiunge e nulla toglie al 7° posto in classifica degli azzurri. La questione mi appassiona poco, ciò che conta è che Gattuso riprenda in mano la squadra un po’ distratta. A Barcellona non conta solo vincere, ma soprattutto uscirne bene, senza fare brutte figure. Qualsiasi sia la percentuale di riuscita, qualora dovessimo coglierla, si tingerebbe d’azzurro immenso una stagione che sarebbe forse da dimenticare”.