Arci Scampia: incontro con l’Assessore alle politiche giovanili Lucia Fortini

Ieri presso l’Arci Scampia incontro tra l’Assessore della Regione Campania Lucia Fortini (Istruzione; Politiche Giovanili; Politiche Sociali), il presidente dell’Arci Scampia Antonio Piccolo e la “gente” di Scampia.

Prende la parole Antonio Piccolo:

“Abbiamo piantato un albero proprio all’ingresso del campo perché questo Covid se ne vada al diavolo e ci sia la rinascita, la nostra, quella dei ragazzi per ricominciare a giocare al calcio. Quella delle nostre famiglie che hanno vissuto un periodo veramente orrendo, Qui con noi c’è oggi una vera amica che in tempi non sospetti ci ha sostenuto in tante nostre iniziative sociali e scolastiche. Lei ci ha dato una mano ed ora noi il 20 ed il 21 settembre ricambieremo la sua fiducia”.

Alle parole del Presidente Piccolo fanno seguito quelle dell’Assessore Lucia Fortini:“Tra lockdown e mascherine siamo veramente stressati e cerco di essere breve. Io non vengo dalla politica e non ho immaginato un programma elettorale, io penso che parlare 5 minuti con una persona valga molto di più di un programma. Nel mio percorso ho cercato di realizzare qualche cosa prima, scuola viva, scuola di comunità. Io ho cercato di rimanere sempre me stessa e dare una mano nelle realtà difficili e non solo quelle di Scampia. Il Presidente De Luca sicuramente stravincerà le prossime elezioni perché ha fatto un buon lavoro, si merita di stare ancora 5 anni alla guida della Regione Campania. Io spero voi possiate aiutare anche me.Sarò candidata nella lista De Luca Presidente. Per me il riferimento è lui e sono felice di correre al suo fianco e come prospettiva cercherò di continuare a fare quello che ho fatto nel passato. Questa è la mia prima campagna elettorale, la prossima (ride ndr) sarò bravissima”.

Chiude Piccolo: “Noi ti sosteniamo perché tu sei una risorsa che non ci possiamo permettere di perdere. Le persone belle, le persone in gamba bisogna conservarle e sostenerle e faremo di tutto perché tu possa continuare questo grande lavoro che hai fatto in questi anni”.

Dall’Arci Scampia Pino e Alessandro Sacco