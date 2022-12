Umberto Chiariello: “110 milioni d’euro dopo, il Napoli riparte da capo alla ricerca di un post Callejon”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello: “Il Napoli è chiamato a prendere decisioni sugli esterni. Tutto fatto per la fascia. Malcuit da mettere sul mercato. Di Lorenzo. Hysaj che va via. E Faraoni in entrata. Con il benestare dell’agente. Si sta facendo largo l’ipotesi che i terzini, per la grande sfida, siano Hysaj e Di Lorenzo. Mettendo Mario Rui in panchina. Hysaj guadagna posizioni. E potrebbe rimanere. Ridisegnando la gerarchia di terzini. In attacco confusione totale. Il progetto qual è? Verdi, Politano, Ounas e Lozano. 110 milioni d’euro dopo, il Napoli riparte da capo. Alla ricerca di un post Callejon. Questi sono gli errori evidenti di mercato. Quindi, o si valorizzano gli acquisti. Ed in questo caso, Lozano. Oppure dobbiamo certificare che, con questi nomi, Giuntoli l’ha fatta fuori dal vaso“.

Fonte: Radio Punto Nuovo