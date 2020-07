Ultime Barcellona – Setien è in ansia per le condizioni di Suarez

L’8 Agosto si avvicina e il Barcellona cerca di recuperare quanti più titolari possibili in vista del return-match di Champions League contro il Napoli. Il tecnico Setien ha ricevuto un paio di buone notizie dall’infermeria. Ad esempio il recupero di Lenglet, così come quello in attacco di Griezmann. Il giocatore che tiene in ansia il tecnico degli spagnoli è Luis Suarez per problemi ancora fisici al ginocchio operato. Certe le assenze per squalifica di Vidal e Busquets. In difesa invece non ci sarà Umtiti e in attacco si è complicata di nuovo la situazione di Dembele.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport