Ultimo atto di una stagione che verrà ricordata per molti motivi, non per forza calcistici. Il Napoli ospita la Lazio di Simone Inzaghi, appuntamento domani sera alla e 20.45 al San Paolo. L’ AIA, per dirigere la partita, designa come arbitro il signor Calvarese. Di seguito il sestetto completo.

NAPOLI – LAZIO Sabato 01/08 h. 20.45

CALVARESE

BACCINI – VECCHI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO