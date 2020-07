UFFICIALE – Slitta la data per la richiesta del rimborso dei biglietti di coppa Italia e abbonamenti

La SSC Napoli informa tutti gli abbonati della stagione 2019/20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente giocata a porte chiuse, che è stato deciso di prorogare di un mese, sia il termine per la richiesta di emissione voucher per i ratei dell’abbonamento non goduti, che la procedura per richiedere il rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia.

Il termine ultimo per la richiesta dunque diventa il 31 agosto 2020.

Si ricorda di seguito la procedura operativa:

i tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito web sport.ticketone.it o tramite il call center Ticketone, otterranno automaticamente e senza necessità di richieste, un rimborso pari all’importo indicato sul titolo di accesso, tramite storno della transazione effettuata su web. Lo storno sarà effettuato entro 30gg dalla data di inizio delle operazioni di richiesta rimborso.

I tifosi che hanno acquistato il biglietto nei punti vendita o presso la Società SSC Napoli dovranno accedere al seguente link www.rimborso.info per l’effettuazione della richiesta di rimborso, in cui si dovrà inserire obbligatoriamente:

· per i titoli digitali – identificativo della tessera e il cognome del titolare della stessa;

· per i biglietti tradizionali – numero della carta fiscale e sigillo fiscale;

· la scansione dell’immagine del biglietto che dovrà essere chiara e leggibile;

· la scansione di un documento valido di chi richiede il rimborso che dovrà essere chiara e leggibile;

· l’IBAN, e il nome del titolare dello stesso, sul quale sarà riaccreditato l’importo del prezzo facciale del biglietto una volta eseguite le opportune verifiche.

La richiesta dovrà pervenire a TicketOne entro il 31/08/2020

Fonte: SSC Napoli