Step by step, i rinnovi si avvicinano: Giuntoli al lavoro

Equiparare ed adeguare la rosa alle esigenze della stagione che sta per iniziare, valutare le alternative, cedere, acquistare, ma soprattutto rinnovare. Sono questi i compiti del direttore sportivo Giuntoli. Il ds sta lavorando sui rinnovi, attesi gli annunci di Zielinski e Maksimovic, da considerare ormai tutto risolto per il centrocampista polacco e per il difensore serbo, tutti e due in scadenza 2021. A ottimo punto il discorso con Di Lorenzo e Mario Rui, altre due trattative ormai in chiusura. A buon punto anche il discorso con il giovane centrocampista macedone Elmas. E aumentano le possibilità di riconferma per Hysaj che si è rilanciato con l’arrivo di Gattuso.

