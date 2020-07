Simone Inzaghi (all. Lazio): “A Napoli per migliorare la nostra classifica”

Domani sera sfida in trasferta per la Lazio, sul campo del Napoli, fischio d’inizio alle ore 20,45, ultima di campionato per la squadra biancoceleste. Il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa ha analizzato la sfida di domani contro gli azzurri. “Il mio primo pensiero è al Napoli: sarà l’ultimo sforzo di una stagione lunghissima. Vogliamo chiudere al meglio quest’annata memorabile, per la Società e per i nostri tifosi. Orgoglioso di diventare il tecnico più presente nella storia della Lazio. Il futuro sarà in Champions e vogliamo arrivarci al meglio, domani cercheremo di disputare un’ottima prova. Siamo abituati a chiudere le stagioni a Napoli, questa volta ci giocheremo il secondo, il terzo ed il quarto posto”.

Fonte: kisskissnapoli.it