Serie A: si parte il 19 settembre, bocciati i play off

Il via con una settimana di ritardo, ma con lo stesso format e senza play off. Il prossimo campionato di Serie A. A conti fatti i “voti” raccolti dal 19 sono in maggioranzadovrebbe partire il 19 settembre e non il 12. Non è ancora stata ancora presa una decisione ufficiale, ma questa è l’ipotesi al momento più probabile. Le società ieri pomeriggio, dopo l’assemblea, sono state contattate singolarmente da via Rosellini e hanno espresso la loro preferenza. , ma i favorevoli al 12 non sono pochi. C’è anche chi vorrebbe ritardare fino al 26 o addirittura fino al 3 ottobre, ma a quel punto non ci sarebbero più le date per giocare tutte e 38 le giornate e sarebbe svuotato di eventi il mese di settembre, scontentando le tv. Oggi sarà presa una decisione su come procedere. Possibile che lunedì sia organizzata una call con i club. Le date (inizio e fine del torneo più le pause) saranno portate al Consiglio Federale di martedì per la ratifica definitiva. A proposito della conclusione del torneo non verrà accolta la richiesta della Figc di fissare l’ultima giornata il 16 maggio 2021, invece del 23. Gravina sperava di poter dare qualche giorno in più a Mancini e agli azzurri per preparare l’Europeo che inizierà l’11 giugno, ma non sarà ascoltato. Fonte: CdS