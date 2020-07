Poco entusiasmo sulla proposta di Gravina, no ai play off

Non ha raccolto grandi consensi l’idea di cambio di format, con ricorso a gironi e post-season, magari in più fasi, come immaginato da Gravina. Lo scopo sarebbe stato quello di rendere meno intasato il calendario e lasciare più spazio alla Nazionale. Tutto questo però avrebbe reso inevitabile una riduzione del numero di partite con tanto di violazione dei termini dei contratti con i broadcaster (adesso ne sono previste 380). Tenuto conto del clima già incandescente con Sky, la Lega preferisce evitare di accendere altri fuochi. Quale sarà la reazione della Figc che invece ai play off strizza l’occhio da tempo? Martedì sapremo.

Fonte: CdS