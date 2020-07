Napoli: Riposo precauzionale per Manolas contro la Lazio

Sabato sera c’è la Lazio e Gattuso non vuol finire con una figuraccia. Non ci sarà neppure Maksimovic che è uscito con un problema alla caviglia dalla gara di San Siro: potrebbe essere l’occasione di vedere in azione Luperto ma è molto più probabile che tocchi a Di Lorenzo. In ogni caso, tenendo conto che anche Manolas è ko c’è una piccola emergenza per la gara con la Lazio. Ma Gattuso è moderatamente ottimista per il recupero del greco e del serbo in vista della partita del Camp Nou. Manolas è a riposo precauzionale e gli esami hanno mostrato che non c’è nulla di grave. A parità di condizione, Manolas è il preferito rispetto a Maksimovic. Fonte: Il Mattino