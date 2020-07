De Laurentiis: “Osimhen lo seguivamo da tempo, Sarri rimane nel mio cuore”

Ed è proprio De Laurentiis a commentare ai microfoni di Sky Sport l’acquisto dell’ex giocatore del Lille. “Osimhen lo seguivamo da tempo – esordisce il numero uno della società azzurra. Lo volevano sia Gattuso che Giuntoli, e mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 milioni di euro. Con i bonus si arriverà a ottanta milioni, e se consideriamo lo stipendio che percepirà nel corso degli anni si supereranno abbondantemente i 100 milioni”.

Un’operazione importante, ma che non impone di aspettarsi tutto e subito dall’attaccante nigeriano, come spiega lo stesso De Laurentiis. “È un giocatore dal quale non ci aspettiamo tutto e subito. Non è un calciatore da 25-30 gol a stagione, ma dovrebbe esprimere un gioco straordinario per la squadra, segnando gol e facendone fare anche ai compagni di squadra”.

Il rinnovo di Gattuso

“Il nuovo ciclo è iniziato nuovamente con Gattuso. Lui è un uomo vero ma anche un grande calciatore vincente che non ha voglia di rivincita né economiche né sociali. Siamo molto simili. Rinnovo? Se si troverà bene il matrimonio potrà continuare, se invece non si sentirà garantito non vedo perché dovrei costringerlo a rimanere. Per me è l’iniziatore di un ciclo”.

Il presidente ha parlato anche di un’eventuale cessione di Koulibaly: “Kalidou è un’ottima persona, certo che mi dispiacerebbe perderlo. Poi c’è un tempo per tutto, anche per separarsi. Ma 90 milioni sul tavolo non ci sono e comunque bisogna essere in due per separarsi”. Domani a Napoli, Ciro Immobile potrebbe superare i gol di Higuain in maglia Napoli, De Laurentiis non sarebbe dispiaciuto: “Immobile è di Torre Annunziata, perché dovrei essere dispiaciuto? Mi farebbe piacere per lui. Ormai è un giocatore di classe mondiale”.

Lo scudetto di Sarri

"Scudetto della Juventus con Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti?. Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi ognuno di noi fa delle ca…., ma è un problema suo. Peccato, se fosse rimasto magari avremmo vinto lo scudetto. E lui ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare".