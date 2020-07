Mostra Verdone: siparietti tra ADL e Vincenzo De Luca

Ieri Carlo Verdone ha presentato a Napoli la sua prima mostra fotografica, “Nuvole e colori”, in programma al Museo Madre fino al 1 novembre. Alla presenza del presidente della Regione Campana, Vincenzo De Luca e del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato che a breve uscirà il suo ultimo film e che ha in cantiere anche una serie tv per Amazon Prime (prodotta da De Laurentiis): “Vita da Carlo”.

E durante la presentazione non sono mancati i siparietti tra De Luca e De Laurentiis. Già dal principio dell’evento, con il presidente del Napoli che, rivolgendosi a De Luca prima della visita al Museo, ha detto, «Vincenzo, fammi da Cicerone». Il patron azzurro ha elogiato le foto di Verdone. «Nelle immagini di Carlo vedo un divenire, un senso di movimento. C’è cinema anche nelle sue foto». E poi, il consiglio a De Luca, «Prendi una foto di Carlo per il tuo ufficio in Regione». De Luca ha anche risposto all’invito che qualche tempo fa gli fece Verdone ad interpretare uno dei suoi film come attore «Non sono all’altezza».

Fonte: il Napolista